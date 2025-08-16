menu
JPNN.com » Olahraga » Liga Indonesia » Persebaya Menang di Tangerang, Arema FC Tertahan di Yogyakarta

Persebaya Menang di Tangerang, Arema FC Tertahan di Yogyakarta

Persebaya Menang di Tangerang, Arema FC Tertahan di Yogyakarta
Selebrasi gelandang serang Persebaya Francisco Rivera seusai mencetak gol ke gawang Persita Tangerang. Foto: persebaya

jpnn.com - TANGERANG - Persebaya Surabaya meraih tiga poin saat bertandang ke markas Persita Tangerang pada pekan kedua BRI Super League, di Stadion Indomilk Arena, Tangerang, Sabtu (16/8) sore WIB.

Kemenangan ini menutup kekalahan kandang Persebaya di pekan pertama.

Bajol ijo -julukan Persebaya, menang dari Persita berkat gol semata wayang dari Francisco Rivera pada menit ke-24.

Buat Persita, ini kekalahan kedua dari dua pertandingan, setelah di pekan pertama kalah di kandang Persija Jakarta.

Ada tiga laga yang digelar bersamaan dengan Persita vs Persebaya.

Di Bantul, Yogyakarta, Arema FC tertahan di markas PSIM Yogyakarta.

Sempat unggul lebih dahulu berkat gol penalti Dalberto, Arema FC gagal menang setelah Betinho own goal.

Sementara itu, Madura United yang berkunjung ke markas Persik Kediri menang 2-1. Bhayangkara FC yang menjamu PSM Makassar harus puas berbagi skor 1-1.

Cek hasil empat pertandingan BRI Super League sore ini dan lihat klasemen sementara.

