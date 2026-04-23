Persebaya Mengejutkan, Cek Hasil-Jadwal Pekan ke-29 & Klasemen Super League

Persebaya bersukacita di Ternate pada pekan ke-29 Super League. Foto: persebaya

jpnn.com - TERNATE – Persebaya Surabaya membuat kejutan di pekan ke-29 Super League.

Datang ke kandang Malut United dengan menyandang status tim tak diunggulkan, Persebaya menang 2-0.

Sebelum laga, Malut United dan Persebaya sama-sama tim yang kalah dalam dua pekan terakhir.

Baca Juga:

Duel sesama tim yang sedang sakit itu pun terbilang ‘berat sebelah’.

Malut United lebih sering menguasai bola, tetapi Persebaya efektif saat serangan balik.

Dua gol Persebaya lahir di babak kedua, yakni dari Milos Raickovic di menit ke-73 dan Francisco Rivera di menit 90+1.

Baca Juga:

Hasil itu membuat Persebaya berada di peringkat ke-6, menempel Malut United di urutan ke-5. (fs/jpnn)

Hasil-Jadwal Pekan ke-29 dan Klasemen Super League
Redaktur & Reporter : Mufthia Ridwan

