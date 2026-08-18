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Persebaya Mentereng di Pramusim, Bernardo Tavares Singgung Persija dan Persib

Persebaya Mentereng di Pramusim, Bernardo Tavares Singgung Persija dan Persib
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Pelatih Persebaya Bernardo Tavares. Foto: persebaya

jpnn.com - Persebaya Surabaya menutup agenda pramusim dengan catatan positif.

Namun, Pelatih Persebaya Bernardo Tavares tidak ingin hasil tersebut membuat timnya terlalu percaya diri sebelum kompetisi Super League 2026/27 dimulai.

Pelatih asal Portugal itu menilai performa selama pramusim belum bisa menjadi gambaran kekuatan tim saat kompetisi resmi dimulai.

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Bernardo Tavares Singgung Persija dan Persib

Salah satu alasannya ialah komposisi lawan yang belum tentu sama ketika kompetisi dimulai.

Tavares secara khusus menyinggung Persib Bandung dan Persija Jakarta yang juga tidak tampil dengan kekuatan terbaik selama turnamen pramusim.

"Kami harus tetap rendah hati dan tidak melupakan bahwa kami bermain di turnamen pramusim. Beberapa pemain mengalami kelelahan, begitu juga dengan tim lawan," ucapnya.

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Persebaya memang mampu menunjukkan performa meyakinkan sepanjang pramusim. Bajol Ijo bahkan berhasil mengalahkan Penang FC 1-0 dalam laga uji coba internasional di Stadion Gelora Bung Tomo, Sabtu (15/8/2026).

Namun, Tavares memilih melihat hasil tersebut sebagai bagian dari proses persiapan, bukan tolok ukur kekuatan Persebaya untuk musim baru.

Persebaya tampil mentereng di pramusim, tetapi Bernardo Tavares justru mengingatkan timnya. Persib dan Persija ikut disinggung.

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