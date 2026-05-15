Persebaya Pesta Gol ke Gawang Semen Padang, Bernardo Tavares Malah Temukan Kekurangan

Duel Semen Padang (jersei merah) vs Persebaya Surabaya (jersei kuning) pada pekan ke-33 BRI Super League. Foto: Persebaya.

jpnn.com - Persebaya Surabaya pulang dengan senyuman setelah membungkam Semen Padang 7-0 pada pekan ke-33 BRI Super League 2025/2026.

Duel Semen Padang vs Persebaya di Stadion Haji Agus Salim, Jumat (15/5/2026), berakhir dengan dominasi penuh tim tamu.

Bajul Ijo berpesta lewat gol-gol Francisco Rivera, Catur Pamungkas, Bruno Moreira, Mihailo Perovic, serta hattrick Bruno Paraiba.

Namun, hasil mencolok itu ternyata belum cukup membuat Pelatih Persebaya Bernardo Tavares merasa puas.

Juru taktik asal Portugal itu menilai masih ada sejumlah aspek permainan yang perlu segera dibenahi.

"Angka di papan skor memang terlihat sangat besar, tetapi jalannya pertandingan tidak semudah yang dibayangkan banyak orang," ucap mantan pelatih PSM Makassar itu.

Secara statistik, Persebaya memang tampil tajam. Green Force mampu memaksimalkan peluang dengan baik dan menunjukkan ketajaman luar biasa.

Meski demikian, Tavares menyoroti penurunan konsentrasi timnya menjelang turun minum.

