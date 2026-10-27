Persebaya Pukul Madura United, Bernardo Tavares Ungkap Karakter yang Tak Boleh Hilang

jpnn.com - Bernardo Tavares punya catatan penting setelah Persebaya Surabaya mengamankan kemenangan 3-1 atas Madura United pada pekan ketujuh BRI Super League 2026/27.

Di balik hasil positif tersebut, Pelatih Persebaya Bernardo Tavares melihat sesuatu yang lebih penting daripada sekadar tambahan tiga poin.

Pria asal Portugal itu menilai anak asuhnya telah memperlihatkan karakter permainan yang selama ini ingin ditanamkan dalam skuad Bajol Ijo.

Karakter Persebaya yang Tak Boleh Hilang di Mata Bernardo Tavares

Menurutnya, keberanian untuk terus menekan, menjaga tempo permainan, dan bergerak mencari celah menjadi bagian penting dari identitas Persebaya.

Tavares berharap sikap tersebut tidak hanya muncul dalam satu pertandingan, tetapi terus dipertahankan sepanjang kompetisi.

"Saya senang melihat bagaimana para pemain menghadapi pertandingan ini. Mereka berani mengambil inisiatif, menjaga permainan tetap intens, dan aktif mencari ruang," ucapnya.

"Hal-hal seperti inilah yang ingin saya jadikan ciri khas Persebaya."

Ujian Menghadapi Madura United

Pesan tersebut disampaikan setelah Persebaya melewati pertandingan sulit melawan Madura United.