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Persebaya Rayakan HUT ke-99, Bonek-Bonita Dijanjikan Kado Manis Gelar Juara

Persebaya Rayakan HUT ke-99, Bonek-Bonita Dijanjikan Kado Manis Gelar Juara
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Perayaan hari jadi Persebaya Surabaya ke-99 di Gelora 10 November Surabaya, Kamis (18/6). Foto: Dokumentasi Persebaya

jpnn.com, JAKARTA - Persebaya Surabaya merayakan hari jadi ke-99 pada Kamis (18/6) dengan perayaan sederhana, tetapi sarat makna.

Direktur Persebaya Candra Wahyudi mengungkapkan di usia yang ke-99, tim berjuluk Bajul Ijo itu ingin terus memperkuat semangat kebersamaan dengan seluruh elemen yang selama ini menjadi bagian dari perjalanan klub.

"Menjelang usia satu abad, kami mengusung semangat Persebaya untuk Semua. Semangat ini bukan sesuatu yang baru, melainkan nilai yang selama ini terus kami jalankan," katanya.

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“Persebaya harus bisa menjadi rumah bagi semua kalangan yang mencintai klub ini," kata Candra.

Menjelang satu abad perayaan Persebaya tercatat manajemen juga berupaya memberikan kado manis berupa gelar juara Super League.

Candra menegaskan saat ini pihaknya akan terus berupaya meningkatkan prestasi tim dan menjadi juara yang menjadi harapan seluruh pendukung Persebaya.

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"Kami memahami ekspektasi besar yang dimiliki Bonek dan Bonita. Karena itu kami terus bekerja keras mempersiapkan tim sebaik mungkin,” ujar Candra.

Keseriusan tersebut ditunjukkan melalui penyusunan skuad terbaik yang dilakukan berdasarkan kebutuhan tim dan rekomendasi jajaran pelatih, yang dipimpin pelatih asal Portugal, Bernardo Tavares. 

Perayaan hari jadi Persebaya Surabaya ke-99 bakal jadi momentum manajemen untuk bisa memberikan kado manis gelar juara untuk Bonek dan Bonita.

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