Persebaya Resmi Menggaet Pedro Matos, Ini 6 Pemain yang Dilepas

Tangkapan layar video perkenalan Pedro Matos yang diunggah oleh akun media sosial resmi Persebaya. Foto: ANTARA/HO-Media Officer Persebaya

jpnn.com - SURABAYA - Persebaya Surabaya resmi merekrut Pedro Matos untuk mengarungi putaran kedua kompetisi BRI Super League 2025/2026.

Green Forse – julukan Persebaya – juga mengumumkan telah melepas enam pemain.

Kepastian perekrutan Pedro Matos diumumkan melalui unggahan video di akun media sosial resmi klub, @officialpersebaya, yang dipantau ANTARA di Surabaya, Jawa Timur, Sabtu (24/1).

Dalam video perkenalan tersebut, Pedro Matos terlihat mengenakan jersi hijau khas Persebaya dan berada di ruang ganti tim bersama Risto Mitrevski.

Pemain asal Brasil tersebut menyampaikan pesan singkat kepada pendukung Persebaya.

"Sampai jumpa di GBT pada satu Februari. Salam satu nyali, wani” kata Pedro Matos dalam video unggahan resmi klub.

Pedro Matos sebelumnya memperkuat Semen Padang FC dan tampil reguler dengan mencatatkan 15 penampilan, satu gol, dan empat assist di kompetisi liga.

Sebelum berkarier di Indonesia, Pedro Matos berkarir di Portugal dengan memperkuat sejumlah klub, di antaranya SC Praiense, Valadares Gaia FC, dan AD Sanjoanense.

Persebaya Surabaya resmi merekrut Pedro Matos dan telah melepas enam pemain. Ini daftar nama-nama mereka.

