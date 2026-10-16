Persebaya Sedang Percaya Diri, Diogo Ramalho Tak Mau PSS Jadi Bumerang
jpnn.com - Persebaya Surabaya membawa kepercayaan diri tinggi setelah memetik kemenangan atas Isenmulang Kalteng FC.
Namun, gelandang Persebaya Diogo Ramalho mengingatkan rekan-rekannya agar tetap menjaga fokus saat menjamu PSS Sleman pada pekan kelima Super League 2026/27.
Persebaya sebelumnya sukses mencuri tiga poin setelah menang tipis 1-0 atas Isenmulang di Stadion PKOR Sumpah Pemuda, Lampung, Jumat (9/10/2026).
Gol penalti Alex Martins pada penghujung babak pertama menjadi penentu kemenangan perdana Bajol Ijo di kandang lawan musim ini.
Warning untuk Persebaya
Meski hasil tersebut menjadi suntikan motivasi, Ramalho menilai Persebaya masih perlu meningkatkan kualitas permainan.
Menurut gelandang asal Portugal itu, tim harus menjadikan setiap pertandingan sebagai kesempatan untuk terus berkembang.
"Setelah meraih kemenangan (lawan Isenmulang), fokus utama kami ialah terus berkembang dan tampil lebih baik dari pertandingan sebelumnya," ucapnya.
Pemain berusia 27 tahun itu juga mengingatkan bahwa masih banyak target yang harus diperjuangkan sepanjang kompetisi musim ini.
Persebaya Surabaya sedang percaya diri usai menang di Lampung. Namun, Diogo Ramalho mengingatkan Bajol Ijo jelang menghadapi PSS Sleman. Apa pesannya?
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