Persebaya Sudah Punya Fondasi, 5 Pemain Ini Berpotensi Jadi Senjata Bernardo Tavares
jpnn.com - Persebaya Surabaya membawa modal positif setelah menjuarai Piala Presiden 2026.
Selain membawa pulang trofi, turnamen pramusim tersebut memberi gambaran mengenai sejumlah pemain yang berpotensi menjadi tumpuan Bernardo Tavares pada kompetisi resmi 2026/27.
Bajol Ijo tampil sempurna sejak fase grup hingga final. Setelah melewati Persija Jakarta, PSMS Medan, Port FC, dan Arema FC, Persebaya akhirnya menaklukkan Persib Bandung di partai puncak lewat adu penalti.
Dari rangkaian pertandingan tersebut, lima pemain muncul sebagai sosok dengan peran besar berdasarkan jumlah menit tampil.
Risto Mitrevski
Risto Mitrevski menjadi pemain dengan waktu bermain paling tinggi, yakni 489 menit. Bek asal Makedonia Utara itu menunjukkan konsistensi di lini belakang dan menjadi salah satu figur yang paling sering dipercaya Tavares.
"Risto memberikan stabilitas di lini belakang. Dia konsisten dan mampu menjaga level permainannya di setiap pertandingan,” ujar Kepala Analis Persebaya Jose Filipe Carvalho.
Jefferson dan Miguel Perkuat Sisi Lapangan
Jefferson Silva menempati urutan berikutnya dengan 459 menit. Bek asal Brasil itu menawarkan keseimbangan karena dapat menjalankan tugas defensif sekaligus membantu aliran serangan.
"Jefferson memiliki karakter yang kami butuhkan. Dia disiplin dalam bertahan dan juga bisa membantu tim ketika membangun serangan," jelas Jose.
Bukan cuma soal trofi, Piala Presiden 2026 mengungkap lima pemain yang bisa menjadi senjata utama Persebaya di musim baru.
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