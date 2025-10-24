Persebaya Surabaya Bisa Apa Melawan PSBS Biak Sore Ini?

jpnn.com - SURABAYA - Persebaya Surabaya tak bisa menang dalam dua laga terakhir mereka di BRI Super League.

Bajol Ijo -julukan Persebaya, kalah dari Persija Jakarta dan imbang dengan Dewa United.

Pada laga pekan ke-10, Jumat (24/10) sore ini, Persebaya menantang PSBS Biak di Stadion Maguwoharjo, Sleman.

Pelatih Eduardo Perez berharap pasukannya meraih poin penuh dari PSBS -tim yang tak pernah menang dalam tiga laga terakhir mereka.

“Itu merupakan laga yang harus dimenangkan. Di liga ini setiap tim bisa menaklukkan lawannya satu sama lain. Jadi, kami harus menghormati semua tim, karena semua tim sama kuat,” ujar Coach Edu dalam sesi konferensi pers.

“Kami mempersiapkan setiap pekannya dengan sungguh-sungguh demi tiga poin,” imbuhnya.

Persebaya memiliki catatan positif atas PSBS Biak.

Dari dua pertemuan sebelumnya, Green Force selalu meraih kemenangan.