Persebaya Surabaya Bisa Terjebak di Markas Isenmulang, Bernardo Tavares Beri Warning

jpnn.com - Bernardo Tavares meminta Persebaya Surabaya tidak terlena dengan posisi Isenmulang Kalteng FC di klasemen sementara Super League 2026/27.

Pelatih asal Portugal itu menilai Isenmulang tetap berpotensi menyulitkan Green Force meski belum meraih kemenangan dalam tiga laga awal.

Persebaya dijadwalkan menghadapi Isenmulang pada pekan keempat Super League di Stadion PKOR Sumpah Pemuda, Lampung, Jumat (9/10/2026).

Pertandingan tersebut dipindahkan dari Stadion Tuah Pahoe, Palangkaraya, akibat kondisi asap dari kebakaran hutan.

Potensi Kejutan Isenmulang FC

Tavares melihat Isenmulang memiliki kemampuan menciptakan peluang dan menunjukkan kerja keras di lapangan. Karena itu, Persebaya diminta menjaga fokus agar tidak kehilangan poin dalam pertandingan tersebut.

"Hasil yang belum maksimal tidak menghapus potensi mereka. Dari pengamatan kami, Isenmulang mampu membangun serangan dan menciptakan sejumlah kesempatan berbahaya," jelasnya.

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"Saya memperkirakan laga nanti akan menjadi tantangan berat bagi kami."

Pelatih berusia 46 tahun itu juga memperkirakan Isenmulang bakal tampil dengan motivasi tinggi untuk memperbaiki posisi di klasemen. Situasi tersebut membuat Persebaya harus mengantisipasi tekanan sejak awal pertandingan.