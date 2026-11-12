Persebaya Surabaya dalam Tekanan, Bernardo Tavares Siapkan Langkah Penting

jpnn.com - Bernardo Tavares tidak ingin Persebaya Surabaya membuang waktu terlalu lama untuk meratapi kekecewaan.

Pelatih asal Portugal itu kini harus memastikan timnya segera menemukan kembali performa terbaik sebelum kembali menjalani kompetisi BRI Super League 2026/27.

Persebaya masih tertahan di peringkat ketujuh klasemen dengan koleksi 13 poin dari sembilan pertandingan. Situasi makin pelik setelah mereka gagal menang dalam tiga laga terakhir.

Bernardo Tavares Harus Memulihkan Mental Pemain

Terkini, kekalahan 0-1 dari Persija Jakarta menyisakan kekecewaan mendalam di ruang ganti Persebaya.

Sejumlah pemain merasa sudah mengerahkan kemampuan terbaik, tetapi hasil akhir tetap tidak berpihak kepada mereka.

"Suasana setelah pertandingan memang tidak mudah. Para pemain merasa kecewa karena sudah berusaha keras, tetapi pada akhirnya kami tetap harus menerima kekalahan," ucapnya.

Jeda Kompetisi Jadi Kesempatan Berbenah

Persebaya kini memiliki waktu untuk memperbaiki sejumlah kekurangan selama periode jeda internasional.

Meski demikian, Tavares tidak bisa memberikan waktu istirahat terlalu lama karena anak asuhnya sudah memiliki agenda pertandingan berikutnya.