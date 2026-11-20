jpnn.com - Persebaya Surabaya berpeluang mendapatkan suntikan tenaga saat menjamu Java United pada pekan ke-10 Super League 2026/27.

Winger muda Alfan Suaib mulai menunjukkan perkembangan positif setelah sempat absen panjang akibat cedera.

Pemain berusia 22 tahun itu bahkan sudah kembali mencicipi pertandingan ketika Persebaya menghadapi Western Australia Football Team dalam laga persahabatan, Minggu (15/11/2026).

Alfan Suaib Mulai Menemukan Ketajaman

Kesempatan bermain tersebut langsung dimanfaatkan Alfan untuk menunjukkan kemampuannya. Dia berhasil menyumbangkan satu gol dalam kemenangan 4-3 Bajol Ijo.

Kontribusi itu menjadi catatan penting setelah Alfan cukup lama menjalani pemulihan cedera. Pemain kelahiran Ternate itu pun makin termotivasi untuk kembali memberikan kontribusi lebih besar bagi Persebaya.

"Saya merasa sangat bahagia karena akhirnya bisa kembali merumput dan ikut membantu tim. Setelah melewati masa pemulihan yang panjang, kesempatan ini membuat saya semakin termotivasi," ucapnya.

Proses Pemulihan Berjalan Sesuai Harapan

Alfan mengaku tidak mudah melewati masa ketika harus menepi dari lapangan. Dia memilih menjalani setiap tahapan pemulihan dengan sabar agar bisa kembali bermain dalam kondisi optimal.

Menurutnya, terburu-buru kembali ke lapangan bukan pilihan yang tepat. Dia ingin memastikan kebugarannya benar-benar pulih sebelum kembali bersaing di skuad utama.