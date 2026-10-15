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Persebaya Surabaya Dibayangi Ancaman PSS Sleman, Begini Kata Bernardo Tavares

Persebaya Surabaya Dibayangi Ancaman PSS Sleman, Begini Kata Bernardo Tavares
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Pelatih Persebaya Bernardo Tavares. Foto: Persebaya.

jpnn.com - Persebaya Surabaya menyiapkan strategi khusus saat menjamu PSS Sleman pada pekan kelima Super League 2026/27 di Stadion Gelora Bung Tomo, Minggu (18/10/2026).

Pelatih Persebaya Bernardo Tavares menilai PSS memiliki banyak pemain dengan karakter berbeda.

Kewaspadaan itu meningkat setelah tim berjuluk Super Elja tersebut membungkam PSM Makassar dengan skor 3-0 pada pertandingan sebelumnya.

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PSS memiliki penyerang bertubuh tinggi, pemain cepat di sektor depan, serta sosok berpengalaman seperti Riko Simanjuntak. Kombinasi tersebut membuat Super Elja berpotensi merepotkan pertahanan Bajol Ijo.

"Mereka punya banyak pilihan di lini serang, mulai dari pemain dengan postur tinggi hingga pemain yang mampu bergerak cepat," jelas Tavares.

"Hiromu Tanaka juga baru mencetak dua gol, sehingga kami harus memperhitungkan seluruh ancaman yang mereka miliki."

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Pelatih asal Portugal itu menilai Persebaya perlu menjaga organisasi permainan agar tidak memberikan kesempatan kepada PSS untuk memanfaatkan keunggulan fisik maupun kecepatan pemainnya.

Menurut Tavares, pertahanan Persebaya harus mampu mengantisipasi bola silang sekaligus menjaga jarak antarpemain ketika menghadapi serangan cepat.

Persebaya Surabaya menyiapkan strategi khusus saat menjamu PSS Sleman pada pekan kelima Super League 2026/27 di Stadion Gelora Bung Tomo, Minggu (18/10/2026).

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