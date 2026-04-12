Persebaya Surabaya Dihajar Persija Jakarta Tanpa Ampun, Apa yang Sebenarnya Terjadi?
jpnn.com - Persebaya Surabaya harus menelan pil pahit saat menyambangi markas Persija Jakarta pada pekan ke-27 BRI Super League.
Duel Persija vs Persebaya di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Sabtu (12/4/2026), berakhir dengan skor 3-0.
Gol-gol Macan Kemayoran lahir melalui penalti Allano pada menit ke-16 serta brace Eksel Runtuhaku (54', 76').
Sejak peluit awal dibunyikan, Persebaya tampak kesulitan keluar dari tekanan tuan rumah.
Gelandang Persebaya Rachmat Irianto tak menampik bahwa timnya tampil jauh dari harapan.
Mantan pemain Persib Bandung itu menilai banyak aspek yang perlu segera diperbaiki setelah laga tersebut.
"Penampilan kami hari ini tidak sesuai harapan."
"Terlalu banyak kesalahan yang kami lakukan, baik saat membangun serangan maupun ketika bertahan," ucap pemain yang karib disapa Rian itu.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Persebaya Runtuh di Markas Persija, Bernardo Tavares Ungkap Masalah Besar
- Bali United Sudah Punya Rencana Mengubrak-abrik Persib
- Pria Plontos Bongkar Penyebab Kekalahan Persebaya dari Persija
- Persija Menghancurkan Persebaya, Bhayangkara FC Untung
- Reuni Panas Eliano Reijnders! Persib Bandung vs Bali United Sarat Dendam dan Gengsi
- Ada Celah di Balik Gaya Menyerang Bali United, Persib Bandung Siap Menghukum?