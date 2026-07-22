Persebaya Surabaya Gunakan Teknologi Canggih, Kondisi Pemain Langsung Terbongkar
jpnn.com - Persebaya Surabaya memilih cara berbeda untuk mempersiapkan diri menghadapi Piala Presiden 2026.
Bukan sekadar menggenjot latihan, Bajul Ijo menjalani serangkaian tes fisik dengan metode khusus berbasis teknologi.
Metode yang digunakan adalah Counter Movement Jump (CMJ) Test, sebuah pengujian yang mampu mengukur performa neuromuskular, tingkat kelelahan, hingga kesiapan fisik pemain secara menyeluruh.
Tes tersebut menjadi salah satu senjata utama tim pelatih untuk menentukan kondisi setiap pemain sebelum kembali menjalani latihan dengan intensitas tinggi.
Pelatih fisik Persebaya Diogo Carvalho menjelaskan seluruh pemain telah memiliki data acuan sejak awal pramusim.
Hasil tes terbaru kemudian dibandingkan dengan data tersebut sehingga perubahan kondisi fisik bisa dipantau secara objektif.
"Tes CMJ menjadi salah satu instrumen penting bagi kami untuk memantau kondisi fisik pemain. Melalui tes ini, kami bisa mendapatkan data yang akurat mengenai kapasitas neuromuskular, tingkat kelelahan, serta kesiapan pemain untuk menjalani latihan maupun pertandingan," ujar Diogo.
Menurut pelatih asal Portugal tersebut proses evaluasi itu juga berguna untuk mendeteksi lebih dini pemain yang mengalami penurunan kondisi atau berpotensi mengalami cedera.
Persebaya Surabaya melakukan tes khusus untuk menguji kondisi fisik pemain dengan metode khusus berbasis teknologi.
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