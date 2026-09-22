Persebaya Surabaya Hadapi Persoalan Serius di Jeda Kompetisi

jpnn.com - Jeda kompetisi tidak sepenuhnya menjadi waktu untuk bersantai bagi Persebaya Surabaya

Ada pekerjaan penting yang harus diselesaikan Green Force sebelum kembali berkompetisi.

Persebaya ternyata sedang menghadapi persoalan serius yang berkaitan dengan kondisi pemain.

Empat Pemain Jadi Perhatian

Empat penggawa masuk dalam pemantauan tim medis setelah mengalami masalah pada otot.

Keempat pemain tersebut ialah Ernando Ari Sutaryadi, Francisco Rivera, Alfan Suaib, dan Matheus Lagoa.

Ernando dan Alfan mengalami keluhan pada paha, sedangkan Rivera serta Lagoa bermasalah pada bagian betis.

Pelatih Persebaya Bernardo Tavares tidak ingin proses pemulihan dilakukan secara terburu-buru. Kondisi masing-masing pemain akan menjadi dasar dalam menentukan program rehabilitasi.

"Untuk saat ini, kami harus memberikan penanganan yang sesuai kepada setiap pemain. Mereka membutuhkan waktu agar proses pemulihan berjalan dengan baik sebelum kembali berlatih," jelas pelatih asal Portugal itu.