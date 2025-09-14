Persebaya Surabaya Korban Pertama, Bek Anyar Persib Bandung Siap Guncang Asia

jpnn.com - Federico Barba tidak butuh waktu lama untuk membuktikan diri. Bek anyar asal Italia itu langsung mencuri perhatian saat melakoni debut bersama Persib Bandung melawan Persebaya Surabaya pada pekan kelima BRI Super League.

Pesepak bola 32 tahun itu turun sebagai starter dalam pertandingan yang dimenangi Persib dengan skor 1-0 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Jumat (12/9/2025).

Barba yang baru diperkenalkan ke publik pada 27 Agustus lalu, tampil penuh percaya diri. Berduet dengan Patricio Matricardi di jantung pertahanan, dia menunjukkan ketenangan menghadapi tekanan Bajul Ijo.

Bidik Panggung Asia

Namun, hasil positif itu tak membuat Barba larut dalam euforia. Eks pemain Sporting Gijon itu langsung mengalihkan fokus ke laga berikutnya di kancah Asia.

Persib akan menjamu wakil Singapura, Lion City Sailors, pada laga perdana Grup G AFC Champions League Two, Kamis (18/9/2025).

"Saya senang, kami bisa meraih tiga poin di laga debut saya ini. Namun sekarang, kami semua harus terus melihat ke depan, ini penting," kata Barba.

Adaptasi Federico Barba

Cuaca Bandung yang tak menentu sempat menjadi ujian bagi Barba pada debutnya berseragam Persib.

Pertandingan bahkan terhenti pada menit ke-71 akibat hujan deras. Meski demikian, Barba menyebut adaptasi dengan situasi itu adalah bagian dari prosesnya bersama Persib.