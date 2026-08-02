Persebaya Surabaya Makin Menjanjikan, Bernardo Tavares Masih Menemukan Banyak PR

jpnn.com - Bernardo Tavares tampak belum puas meski Persebaya Surabaya meraih tiga kemenangan beruntun sepanjang fase grup Piala Presiden 2026.

Pandangan tersebut disampaikan Tavares setelah Green Force mengalahkan Port FC dengan skor 2-1 di Stadion Gelora Bung Tomo, Sabtu (1/8/2026).

Kemenangan itu memastikan Persebaya lulus ke semifinal dengan status juara Grup B.

Persebaya Juara Grup

Risto Mitrevski dan kawan-kawan meraih nilai sempurna, yakni sembilan poin dari tiga pertandingan.

Akan tetapi, Tavares menilai hasil positif hanya akan berarti apabila diikuti perkembangan permainan tim secara konsisten.

"Kami tentu senang bisa kembali meraih kemenangan. Namun, kami tidak ingin terlalu larut memikirkan hasil ini karena yang terpenting adalah proses membangun tim. Ini masih pramusim," ucapnya.

Baca Juga: Pelatih Persebaya Ogah Memikirkan Persib atau Arema FC di Semifinal Piala Presiden 2026

Proses Dinilai Lebih Penting

Bagi Tavares, duel melawan wakil Thailand tersebut menjadi kesempatan untuk mengukur sejauh mana perkembangan tim setelah menjalani rangkaian latihan dan pertandingan pramusim.

Menurutnya, performa para pemain menunjukkan peningkatan dibanding beberapa laga sebelumnya. Meski demikian, masih ada sejumlah pekerjaan yang harus diselesaikan sebelum kompetisi resmi dimulai.