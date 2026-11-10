Persebaya Surabaya Masih Menyimpan Kekecewaan, Francisco Rivera Singgung Masalah Ini

jpnn.com - Kekecewaan masih membekas di kubu Persebaya Surabaya setelah hasil buruk di markas Persija Jakarta.

Kekalahan dengan skor 0-1 pada pekan kesembilan Super League 2026/27 menjadi pengalaman yang ingin segera dilupakan.

Gol Ivan Mamut pada menit ke-89 membuat tim kebanggaan Bonek dan Bonita gagal membawa pulang poin dari Jakarta International Stadium (JIS), Sabtu (7/11/2026).

Kapten Persebaya Francisco Rivera menyadari timnya masih perlu melakukan pembenahan agar kejadian serupa tidak kembali terulang.

Masalah Persebaya Surabaya

Kehilangan fokus pada saat-saat menentukan menjadi salah satu persoalan yang harus segera diselesaikan Persebaya Surabaya.

Pemain asal Meksiko itu sejatinya melihat Bajol Ijo memiliki modal untuk mendapatkan hasil positif.

Sayangnya, beberapa peluang yang tercipta tidak berhasil dikonversi menjadi gol.

"Para pemain tentu merasa terpukul karena hasil pertandingan tidak sesuai harapan. Kami sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan hasil yang lebih baik," ucapnya.