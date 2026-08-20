Persebaya Surabaya Masih Punya Satu Slot Asing, tapi Ogah Asal Rekrut Pemain

jpnn.com - Persebaya Surabaya belum menutup pintu untuk kembali berburu pemain asing menjelang bergulirnya Super League 2026/2027.

Namun, Green Force memilih tidak gegabah meski masih memiliki satu slot pemain asing yang bisa dimanfaatkan.

Alih-alih mengejar jumlah hingga kuota maksimal, Persebaya memilih menunggu sosok yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan tim.

Manajemen dan pelatih Bernardo Tavares tak ingin mendatangkan pemain hanya demi membuat daftar legiun asing terlihat penuh. Sikap tersebut membuat satu slot pemain asing Persebaya masih menjadi tanda tanya.

Tavares bahkan membuka kemungkinan klub tidak menggunakan slot tersebut apabila tidak menemukan pemain yang tepat.

"Pada saat ini bursa transfer masih terbuka, sehingga hingga batas waktu berakhir, segala kemungkinan tetap bisa terjadi. Kami bisa saja menambah satu pemain asing, tidak menambah sama sekali, atau justru merekrut pemain lokal baru," kata Tavares.

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Persebaya saat ini telah memiliki 10 pemain asing. Di lini belakang terdapat Risto Mitrevski, Walber Mota, Jefferson Silva, dan Yuran Fernandes.

Sementara itu, Gledson Paixao, Francisco Rivera, serta Diogo Ramalho menjadi opsi di sektor tengah.