Persebaya Surabaya Menang di Lampung, Bernardo Tavares Ternyata Masih Punya Catatan

jpnn.com - Persebaya Surabaya sukses mengamankan tiga poin setelah menundukkan Isenmulang Kalteng FC dengan skor 1-0 pada pekan keempat Super League 2026/27, Jumat (9/10/2026).

Meski pulang dengan kemenangan, Pelatih Persebaya Bernardo Tavares menilai timnya masih perlu membenahi efektivitas serangan.

Bermain di Stadion PKOR Sumpah Pemuda, Lampung, Green Force mencetak gol penentu melalui penalti Alex Martins pada penghujung babak pertama. Hadiah tersebut diperoleh setelah Miguel Pereira dijatuhkan di kotak terlarang.

Banyak Peluang, Minim Gol

Persebaya sebenarnya memiliki sejumlah kesempatan untuk memperlebar jarak. Namun, peluang yang tercipta belum mampu dikonversi menjadi gol tambahan. Gol Diogo Ramalho juga dianulir karena offside.

Tavares menilai anak asuhnya mampu menciptakan peluang, tetapi masih perlu lebih akurat ketika berada di depan gawang.

"Kami menciptakan kesempatan yang cukup banyak, tetapi kami perlu meningkatkan ketepatan agar peluang seperti itu bisa berbuah gol," ucap pelatih asal Portugal tersebut.

Kondisi Lapangan Ikut Jadi Tantangan

Selain penyelesaian akhir, Tavares turut menyoroti kondisi lapangan dan angin yang menyulitkan tim saat membangun serangan, terutama ketika mencoba mengirim bola panjang.

"Permukaan lapangan dan arah angin membuat beberapa upaya kami tidak berjalan sesuai rencana," tandasnya.