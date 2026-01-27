Persebaya Surabaya Punya Maradona, Menakjubkan
jpnn.com - SURABAYA - Arsitek Persebaya Surabaya Bernardo Tavares tak ragu memberi pujian setinggi langit kepada Rachmat Irianto a.k.a Rian yang tampil gemilang pada pekan ke-18 Super League.
Rian mencetak gol solo run melawan PSIM Yogyakarta di Stadion Sultan Agung, Bantul, Minggu (25/1) sore.
Gol tersebut tidak hanya mengantar tim meraih kemenangan telak 3-0, tetapi juga pembuktian kualitas si pemain.
Tavares mengaku takjub dengan apa yang dilakukan pemainnya itu dan menyebut pemainnya sebagai Maradona-nya Persebaya.
“Kalau saya melihat gol hari ini dan saya belum pernah melihat Rian sebelumnya. Saya akan bilang, namanya ialah Rian Diego Armando Maradona,” katanya.
Terlepas dari penampilan apik Rachmat irianto dan juga hasil positif yang diraih tim, hal paling penting adalah pemain memahami taktik dan strategi yang diinginkan.
Persebaya Surabaya di tangan Bernardo Tavares bisa bikin Top 4 gelisah. Mungkin...
