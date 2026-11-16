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Persebaya Surabaya Punya Modal Baru, Ernando Ari Singgung Harapan Bernardo Tavares.

Persebaya Surabaya Punya Modal Baru, Ernando Ari Singgung Harapan Bernardo Tavares.
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Penjaga gawang Persebaya Surabaya Ernando Ari Sutaryadi. Foto: persebaya

jpnn.com - Kemenangan 4-3 atas Western Australia Football Team membawa angin segar bagi Persebaya Surabaya.

Sejumlah pemain yang sebelumnya minim mendapatkan kesempatan tampil mulai menunjukkan kesiapan ketika dipercaya turun sejak menit awal.

Kiper Persebaya Ernando Ari Sutaryadi menilai perkembangan tersebut menjadi keuntungan tersendiri bagi tim.

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Menurutnya, semakin banyak pemain yang siap diturunkan akan memberikan keleluasaan bagi pelatih dalam menentukan komposisi terbaik untuk pertandingan berikutnya.

Kesempatan Bermain Jadi Keuntungan Persebaya

Dalam pertandingan di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Minggu (15/11/2026), Bernardo Tavares memberikan kesempatan kepada sejumlah pemain yang sebelumnya jarang mendapatkan menit bermain.

Ernando menilai kesempatan tersebut membawa dampak positif bagi tim. Sebab, semakin banyak pemain yang siap bersaing, semakin beragam pula pilihan yang dimiliki Tavares.

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"Itu sangat membantu untuk kami dan lebih banyak pemain yang bisa coach pilih untuk pertandingan selanjutnya," imbuhnya.

Fokus Persebaya Beralih ke Java United

Meski kemenangan tersebut memberikan suntikan semangat, Ernando mengingatkan rekan-rekannya agar tidak terlalu lama larut dalam kegembiraan.

Kemenangan 4-3 atas Western Australia Football Team membawa angin segar bagi Persebaya Surabaya.

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