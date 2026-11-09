Persebaya Surabaya Terus Terpuruk, Bernardo Tavares Punya Satu Janji

jpnn.com - Persebaya Surabaya belum mampu keluar dari periode sulit. Pelatih Bernardo Tavares menegaskan komitmennya untuk terus bekerja keras membenahi performa tim.

Hasil negatif terbaru didapat Persebaya saat bertandang ke markas Persija Jakarta pada pekan ke-9 BRI Super League 2026/27.

Bajul Ijo menyerah dengan skor 0-1 di Jakarta International Stadium (JIS), Sabtu (7/11/2026) malam.

Catatan Buruk Persebaya

Kekalahan tersebut memperpanjang catatan kurang memuaskan Persebaya. Toni Firmansyah sebelumnya juga gagal meraih hasil maksimal saat menghadapi Persijap Jepara di Super League.

Hasil kurang memuaskan berlanjut ketika mereka berjumpa Kendal Tornadoo FC di I.League Cup 2026/27.

Di tengah tekanan yang makin besar, Tavares memilih tidak mengumbar janji berlebihan kepada publik.

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Meski demikian, eks juru taktik PSM Makassar itu tidak ingin memberikan ekspektasi melalui janji-janji besar kepada publik. Baginya, upaya memperbaiki tim harus dibuktikan melalui kerja keras.

"Hal yang bisa saya pastikan ialah saya akan terus berusaha dan bekerja keras. Itulah janji yang saya pegang sejak pertama kali datang ke Persebaya," ucapnya.