Persebaya Surabaya Tinggalkan Pesta Juara, Tantangan Baru Sudah Menunggu
jpnn.com - Persebaya Surabaya mulai meninggalkan euforia setelah sukses mengangkat trofi Piala Presiden 2026
Skuad Green Force kembali berlatih di Lapangan C, Stadion Gelora Bung Tomo, Selasa (11/8/2026) sore WIB setelah mendapatkan waktu istirahat selama empat hari.
Jeda tersebut diberikan untuk mengembalikan kondisi pemain setelah melewati jadwal padat sepanjang Piala Presiden.
Energi Positif Seusai Juara
Pelatif fisik Persebaya Diogo Carvalho melihat para pemain kembali dengan kondisi yang lebih segar.
Keberhasilan menjadi juara juga memberikan tambahan motivasi bagi Toni Firmansyah dan kawan-kawan.
"Empat hari kemarin kami gunakan sepenuhnya untuk pemulihan. Setelah menjalani banyak pertandingan dan latihan, pemain memang membutuhkan waktu untuk mengembalikan kondisi fisik dan mental."
"Setelah libur, saya melihat energi dan motivasi pemain jauh lebih baik. Kemenangan di Piala Presiden memberikan dorongan positif yang harus kami pertahankan," ucapnya.
Meski demikian, Persebaya tidak ingin terlena. Persiapan kembali digeber karena masih ada pertandingan yang harus dijalani sebelum Super League 2026/27.
Persebaya Surabaya mulai meninggalkan euforia setelah sukses mengangkat trofi Piala Presiden 2026
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