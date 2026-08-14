Persebaya Surabaya vs Penang FC: Ramadhan Sananta Bawa Rahasia dari Masa Lalu
jpnn.com - Nama Penang FC bukan sesuatu yang asing bagi striker anyar Persebaya Surabaya Ramadhan Sananta.
Sebelum gabung Bajol Ijo, striker 23 tahun itu sudah lebih dahulu merasakan atmosfer pertandingan melawan klub Malaysia tersebut.
Memori itu muncul kembali menjelang pertemuan kedua tim dalam laga persahabatan di Stadion Gelora Bung Tomo, Sabtu (15/8/2026) malam WIB.
Pernah Merasakan Menang dan Kalah
Sananta punya pengalaman lengkap saat menghadapi Penang ketika masih berseragam DPMM FC. Dia pernah merasakan kemenangan hingga pulang dengan kekalahan.
"Pengalaman saya melawan Penang cukup beragam. Kami pernah mendapatkan hasil bagus di kandang, tetapi juga harus mengakui keunggulan mereka ketika bermain di tempat mereka," katanya.
Namun, Sananta tidak menjadikan catatan tersebut sebagai patokan. Eks penggawa PSM Makassar itu menyadari kondisi Penang saat ini bisa berbeda dibanding ketika terakhir kali dihadapinya.
"Saya tidak bisa menjadikan pertandingan sebelumnya sebagai satu-satunya acuan. Mereka mungkin sudah berubah, sehingga kami tetap perlu membaca permainan mereka sejak awal," jelasnya.
Persebaya Sekalian Bangun Chemistry
Laga ini juga menjadi kesempatan Sananta untuk melanjutkan proses adaptasi bersama Persebaya.
Nama Penang FC bukan sesuatu yang asing bagi striker anyar Persebaya Surabaya Ramadhan Sananta.
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