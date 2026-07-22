Persebaya Tak Main-main Sambut Piala Presiden 2026, Semua Pemain Langsung Diperiksa
jpnn.com - Persebaya Surabaya menggunakan pendekatan ilmiah untuk memastikan seluruh pemain berada dalam kondisi terbaik menjelang tampil di Piala Presiden 2026.
Beberapa hari setelah menjalani laga uji coba melawan PSIS Semarang, tim pelatih tidak langsung meningkatkan intensitas latihan.
Seluruh pemain lebih dahulu menjalani pemeriksaan fisik menggunakan teknologi modern sebagai bahan evaluasi sebelum memasuki fase persiapan berikutnya.
CMJ Test Jadi Acuan Tim Pelatih
Salah satu metode yang digunakan ialah Counter Movement Jump (CMJ) Test, yakni pengujian untuk mengukur kondisi neuromuskular, tingkat kelelahan, hingga kesiapan pemain menghadapi latihan maupun pertandingan.
Hasil tes tersebut menjadi dasar dalam menyusun program latihan menuju turnamen pramusim.
Pelatih fisik Persebaya Diogo Carvalho menegaskan data dari CMJ Test sangat membantu tim dalam memantau kondisi pemain.
"CMJ menjadi salah satu alat utama kami untuk mengetahui kesiapan fisik pemain. Dari hasil tes itu kami bisa melihat kondisi neuromuskular, tingkat kelelahan, hingga kesiapan mereka menjalani latihan maupun pertandingan," jelasnya.
Teknologi Modern Bantu Persiapan Menuju Piala Presiden
Menurut Diogo, seluruh pemain telah memiliki data acuan sejak awal pramusim. Hasil pemeriksaan terbaru kemudian dibandingkan dengan data tersebut untuk melihat perkembangan kondisi masing-masing pemain.
Persebaya Surabaya menggunakan pendekatan ilmiah untuk memastikan seluruh pemain berada dalam kondisi terbaik menjelang tampil di Piala Presiden 2026.
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