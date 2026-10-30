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Persebaya Tak Mampu Mengalahkan Juru Kunci Klasemen

Persebaya Tak Mampu Mengalahkan Juru Kunci Klasemen
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Persebaya vs Persijap di pekan ke-8 Super League. Foto: persebaya

jpnn.com - SURABAYA - Persebaya gagal melanjutkan catatan kemenangannya di Super League.

Setelah menundukkan tim papan atas Madura United di pekan ke-7 lalu, Persebaya malah gagal menaklukkan juru kunci klasemen, yakni Persijap Jepara di pekan ke-8.

Laga Persebaya vs Persija di Stadion Gelora Bung Tomo, Jumat (30/10) berakhir imbang 1-1.

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Persijap unggul lebih dahulu melakui Vasco Kalezic di menit ke-55. Tim tamu sempat menjebol lagi gawang Persebaya pada menit ke-63, tetapi dianulir setelah bantuan pengecekan VAR.

Persebaya akhirnya menyamakan kedudukan pada menit 90+2 melalui sundulan Risto Mitrevski.

VAR kembali berperan pada menit 90+4 untuk menganulir gol Persebaya, karena sebelumnya terjadi pelanggaran.

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Persebaya pun hanya boleh duduk di peringkat ke-5 klasemen sementara dan berpotensi turun, keluar dari papan atas (Top 6) lantaran beberapa tim di bawahnya belum merumput.

Sementara itu, Persijap yang belum pernah menang di Super League musim ini, harus lebih tekun dan bersabar.

Java United mengalahkan Bali United, Persebaya tak bisa menang dari juru kunci klasemen Super League.

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