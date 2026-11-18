jpnn.com, JAKARTA - Panitia Pelaksana (Panpel) Persebaya Surabaya mengambil keputusan tegas menjelang laga kandang melawan Java United.

Panpel memutuskan menutup tribun utara pada pertandingan tersebut setelah melakukan evaluasi internal terkait aspek keamanan dan kenyamanan di stadion.

Ketua Panpel Persebaya Ram Surahman mengatakan keputusan itu terpaksa diambil menyusul sejumlah insiden yang dinilai berisiko terjadi di tribun utara.

"Kami mohon maaf terpaksa mengambil keputusan ini setelah melakukan evaluasi internal terkait penyelenggaraan pertandingan home," ujar Ram.

Ram menyebut sejumlah pelanggaran yang pernah terjadi di tribun utara, mulai dari penyalaan flare dan petasan hingga aksi pengeroyokan terhadap steward serta panpel.

Ke depannya dirinya berharap keputusan tersebut bisa menjadi momentum bagi suporter tribun utara dan panpel untuk duduk bersama mencari solusi terbaik.

Menurutnya keamanan dan kenyamanan seluruh penonton yang datang ke stadion untuk mendukung Persebaya harus menjadi perhatian bersama.

"Musim lalu, kalau masih ingat, kami kena denda cukup besar. Dan, musim ini tanda-tanda ke arah sana mulai terlihat. Karena itu, kami ambil keputusan tersebut. Sambil nanti bisa ditemukan formula baru," ungkapnya.