Persebaya Takluk dari PSM, Bernardo Tavares Soroti Buruknya Penyelesaian Akhir Bajul Ijo

jpnn.com - JAKARTA - Persebaya Surabaya menelan kekalahan pertamanya di Super League musim ini. Bajul Ijo takluk dari PSM Makassar 0-1 pada pekan keenam BRI Super League 2026/2027 di Stadion Gelora BJ Habibie, Parepare, Kamis (22/10).

Kekalahan tersebut terjadi setelah bek Persebaya Yuran Fernandes mencetak gol bunuh diri di menit ke-74, yang memastikan kemenangan PSM Makassar 1-0.

Pelatih Persebaya Surabaya Bernardo Tavares menyoroti buruknya penyelesaian akhir timnya setelah gagal memanfaatkan sejumlah peluang, termasuk dua eksekusi penalti.

"Menurut saya, kami tampil lebih baik daripada tim lawan, kami memiliki lebih banyak peluang. Kami sempat membuat bola membentur tiang, ada sundulan dari Yuran, serta tembakan dari Toni," kata Tavares dikutip dari laman resmi I.League, Jumat (23/10).

Persebaya sebenarnya berpeluang menyamakan kedudukan pada masa tambahan waktu babak kedua setelah mendapatkan hadiah penalti akibat pelanggaran Agung Mannan terhadap Risto Mitrevski di kotak terlarang.

Namun, tendangan Alex Martins berhasil digagalkan penjaga gawang PSM Muhammad Ardiansyah.

Wasit kemudian memerintahkan tendangan penalti diulang karena Ardiansyah dinilai bergerak meninggalkan garis gawang sebelum bola ditendang.

Namun, Martins kembali gagal menaklukkan Ardiansyah pada kesempatan kedua sehingga Persebaya harus pulang tanpa poin.