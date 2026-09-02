Persebaya Terancam Tanpa Alex Martins, Bernardo Tavares Siapkan Rencana A, B, C

jpnn.com, SURABAYA - Persebaya Surabaya terancam kehilangan Alex Martins pada laga pembuka Super League 2026/2027. Pelatih Bernardo Tavares pun mulai menyiapkan rencana cadangan untuk menghadapi Bhayangkara Presisi Lampung FC.

Pasalnya, Tavares belum berani memberikan kepastian terkait peluang Alex tampil pada laga perdana. Sang penyerang masih menjalani pemulihan dan belum kembali berlatih bersama tim.

"Untuk Alex, sampai sekarang kami belum bisa memastikan apakah dia akan bermain atau tidak. Dia masih dalam proses pemulihan dan belum berlatih bersama tim. Karena itu, kami harus memiliki rencana A, B, C, dan seterusnya," kata Tavares dikutip dari situs Persebaya.

Kondisi tersebut membuat Tavares harus menyiapkan sejumlah skenario agar absennya satu pemain tidak mengganggu keseimbangan permainan Persebaya saat kompetisi resmi dimulai.

"Kami harus siap dengan pemain yang tersedia. Sepak bola adalah permainan tim dan kami memiliki pemain lain yang harus siap mengambil kesempatan ketika dibutuhkan," ujarnya.

Persebaya sebelumnya mendatangkan Alex Martins dari Dewa United pada Juli 2026 untuk mengarungi Super League 2026/2027.

Kehadiran pemain yang pernah menjadi top skor Liga 1 2024/2025 itu menjadi salah satu langkah strategis Persebaya untuk meningkatkan daya gedor sekaligus mewujudkan target juara.

Bukan hanya Alex, sejumlah pemain lain juga masih berada dalam pantauan tim medis. Ada yang mengalami cedera, sementara beberapa lainnya telah kembali berlatih, tetapi kondisinya belum sepenuhnya pulih.