Persebaya Terhindar dari Kekalahan pada Menit Akhir, Ernando Ari Belum Lega

jpnn.com - Kiper Persebaya Surabaya Ernando Ari tak puas dengan hasil imbang yang didapat timmya ketika menjamu PSS Sleman pada pekan kelima Super League 2026/27.

Duel Persebaya vs PSS di Stadion Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Minggu (18/10/2026), berakhir dengan skor sama kuat 2-2.

Miguel Pereira menjadi penyelamat lewat gol pada menit ke-36 dan masa injury time babak kedua.

PSS sebelumnya sempat memimpin melalui aksi Melvyn Lorenzen (9') dan Hiromu Tanaka (61').

"Kami para pemain tentu kecewa karena belum mampu mempersembahkan kemenangan kepada suporter, apalagi pertandingan ini berlangsung di kandang sendiri," ucap Ernando.

Persebaya Siapkan Evaluasi

Lebih lanjut, Persebaya juga perlu membenahi pertahanan setelah PSS mampu memaksimalkan peluang yang dimiliki. Tim tamu mencatatkan empat tembakan, tiga di antaranya tepat sasaran, dan dua berbuah gol.

Ernando menegaskan hasil tersebut harus menjadi bahan pembelajaran agar timnya bisa tampil lebih baik pada pertandingan berikutnya.

"Kami akan mengevaluasi penampilan tim, memperbaiki kekurangan yang ada, dan menjadikan kesalahan kemarin sebagai pelajaran agar ke depannya bisa lebih baik," tegasnya.