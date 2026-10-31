Persebaya Tertahan Persijap, Francisco Rivera Beberkan Hal yang Mengganjal

jpnn.com - Persebaya Surabaya gagal mengamankan kemenangan saat menjamu Persijap Jepara pada pekan kedelapan BRI Super League 2026/27.

Hasil imbang 1-1 di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Jumat (30/10/2026), membuat gelandang Persebaya Francisco Rivera merasa ada kesempatan besar yang terbuang.

Rivera merasa hasil tersebut jauh dari harapan para pemain.

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Persebaya sebenarnya memiliki kesempatan untuk mengamankan tiga poin. Namun, gol Persijap pada menit ke-55 membuat tuan rumah harus bekerja keras hingga menit-menit.

Bajol Ijo baru bisa menyamakan kedudukan melalui aksi Risto Mitrevski pada menit ke-90+1.

Rivera Kecewa dengan Hasil Pertandingan

Bagi Rivera, kegagalan mengamankan kemenangan di kandang menjadi bagian paling mengecewakan.

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Dia merasa Persebaya seharusnya bisa mendapatkan hasil yang lebih baik setelah menjalani pertandingan dengan dukungan penuh suporter.

"Jujur, saya merasa sedikit frustrasi dengan situasi yang terjadi. Seluruh pemain tentu merasakan kekecewaan yang sama. Kami kehilangan dua poin dalam pertandingan ini," ucapnya.