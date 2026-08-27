Persebaya Tinggalkan Thailand, Pelatih Fisik Ungkap Hasil yang Didapat

jpnn.com - Persebaya Surabaya segera meninggalkan Thailand setelah menuntaskan pemusatan latihan selama sembilan hari.

Green Force dijadwalkan kembali ke Surabaya pada Kamis (27/8/2026). Agenda tersebut menjadi bagian dari persiapan terakhir sebelum kompetisi Super League 2026/27.

Pelatih fisik Persebaya Diogo Carvalho menilai para pemain mampu menjalani program dengan baik. Kondisi tersebut menjadi salah satu hasil positif yang didapat selama berada di Thailand.

"Para pemain menunjukkan respons yang bagus selama latihan. Mereka memahami program yang kami berikan dan tetap menikmati prosesnya," ucapnya.

Program Latihan Disesuaikan

Diogo menjelaskan tim pelatih melakukan penyesuaian terhadap beban latihan karena Persebaya juga memiliki agenda pertandingan selama di Thailand.

"Di Surabaya kami bisa melakukan latihan ganda. Adapun di Thailand, jumlah pertandingan lebih banyak sehingga volume dan frekuensi latihan harus kami sesuaikan," katanya.

Meski demikian, prinsip latihan tetap dipertahankan, termasuk upaya menjaga kondisi pemain agar terhindar dari cedera.

Modal dari Piala Presiden

Diogo juga melihat kapasitas fisik pemain sudah menunjukkan perkembangan positif. Hal itu salah satunya terlihat ketika Persebaya melewati final Piala Presiden 2026 hingga 120 menit.