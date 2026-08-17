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Persebaya Tutup Pramusim dengan Manis, Bernardo Tavares Ungkap Masalah yang Belum Beres

Persebaya Tutup Pramusim dengan Manis, Bernardo Tavares Ungkap Masalah yang Belum Beres
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Pelatih Persebaya Bernardo Tavares (kanan). Foto: Persebaya.

jpnn.com - Catatan enam kemenangan dan satu hasil imbang menjadi bekal Persebaya Surabaya sebelum memasuki Super League 2026/27.

Pada laga terakhir, Bajol Ijo menang 1-0 atas klub Malaysia Penang FC di Stadion Gelora Bung Tomo, Sabtu (15/8/2026).

Namun, Pelatih Persebaya Bernardo Tavares melihat perjalanan pramusim bukan sekadar soal jumlah kemenangan.

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Juru taktik asal Portugal itu masih menemukan sejumlah hal yang perlu diperbaiki dari permainan anak asuhnya.

Bernardo Tavares Tak Mau Terlena

Salah satu evaluasi yang menjadi perhatian ialah ketika Persebaya kehilangan penguasaan bola.

Dalam situasi tersebut, lawan masih mampu menemukan celah untuk masuk ke area berbahaya.

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"Dalam beberapa momen kami menunjukkan hal-hal yang bagus, tetapi kami harus lebih konsisten. Kami tidak boleh kehilangan fokus, terutama dalam menjaga keseimbangan pertahanan saat transisi," jelasnya.

Penang FC bahkan sempat memperoleh beberapa kesempatan untuk mencetak gol. Kondisi itu menjadi pengingat bagi Persebaya bahwa level pertandingan kompetisi resmi akan menghadirkan tekanan yang berbeda.

Persebaya mengakhiri pramusim dengan catatan impresif. Bernardo Tavares ternyata masih menyimpan kekhawatiran.

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