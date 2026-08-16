Persebaya Tutup Pramusim dengan Manis, Rachmat Irianto Sorot Kesalahan Kecil

jpnn.com - Persebaya Surabaya mengakhiri rangkaian pramusim dengan kemenangan.

Green Force menundukkan Penang FC 1-0 dalam laga persahabatan di Stadion Gelora Bung Tomo, Sabtu (15/8/2026) malam WIB.

Walber Mota menjadi penentu kemenangan lewat gol salto pada menit ke-79.

Rachmat Irianto Ingatkan Persebaya

Meski berakhir positif, gelandang Persebaya Rachmat Irianto melihat masih ada sejumlah hal yang perlu dibenahi timnya sebelum tampil di Super League 2026/27.

"Ada beberapa hal positif yang bisa kami bawa, tetapi kesalahan-kesalahan kecil juga harus menjadi evaluasi. Kami harus memperbaikinya supaya ke depannya bisa lebih baik," ucapnya.

Persebaya harus tetap bekerja keras meski Penang kehilangan satu pemain setelah kartu merah pada menit ke-58. Kondisi itu menunjukkan masih ada situasi pertandingan yang perlu mendapat perhatian.

Rian pun meminta kesalahan-kesalahan kecil yang muncul tidak kembali terulang ketika kompetisi resmi dimulai.

"Kami mendapat pelajaran berharga dari pertandingan ini. Lawan yang kami hadapi memberikan gambaran tentang apa saja yang perlu kami siapkan sebelum kompetisi dimulai," tandasnya.