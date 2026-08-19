Persebaya Tutup Rapat TC di Thailand, Ada Sesuatu yang Sedang Disiapkan

jpnn.com - Persebaya Surabaya memilih menutup rapat aktivitas tim saat menjalani pemusatan latihan atau training camp (TC) di Thailand.

Bukan tanpa alasan, Bajul Ijo secara khusus membutuhkan ruang privat untuk mematangkan persiapan sebelum terjun ke Super League 2026/2027.

Skuad Persebaya telah tiba di Bangkok pada Selasa (18/8/2026). Setelah perjalanan dilanjutkan menuju salah satu kota di Thailand yang menjadi lokasi TC. Program tersebut berlangsung hingga 27 Agustus mendatang.

Persebaya meminta para pendukung untuk memaklumi minimnya informasi selama tim berada di Thailand.

Klub menyebut kebutuhan privasi sebagai alasan utama latihan digelar lebih tertutup.

“Untuk dulur-dulur Bonek dan seluruh pendukung Persebaya, mohon maaf bila minim update dalam rangkaian training camp di Thailand ini. Tim butuh privacy dan latihan tertutup menjelang Super League,” tulis Persebaya melalui akun media sosial resminya.

Baca Juga: Gol Salto Walber Mota untuk Persebaya Ternyata Menyimpan Cerita

Di balik latihan tertutup itu, Bernardo Tavares sebelumnya menyampaikan sejumlah pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan.

Pelatih asal Portugal tersebut menilai Persebaya masih belum berada pada level ideal meski telah menjalani sejumlah pertandingan pramusim.