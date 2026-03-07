Persebaya Usung Misi Menghapus Kutukan di Kandang Borneo FC
jpnn.com - SAMARINDA - Persebaya Surabaya berkunjung ke markas Borneo FC di Stadion Segiri, Samarinda, untuk melakoni laga pekan ke-25 Super League, Sabtu (7/3) malam, dengan mengusung misi menghapus kutukan.
Bajol Ijo -salah satu sebutan Persebaya, sudah tujuh tahun tak bisa menang di kandang Borneo FC.
Persebaya terakhir kali menang di kandang Borneo FC pada 2019. Saat itu Green Force menang 2-1.
"Jika melihat sejarah pertemuan antara Borneo dan Persebaya, terakhir kali Persebaya menang di Samarinda adalah pada 23 Juni 2019, hampir tujuh tahun lalu. Itu waktu yang sangat lama. Artinya Borneo sangat kuat ketika bermain di kandang," ujar Pelatih Persebaya Bernardo Tavares.
Pria plontos dari Portugal itu pun bertekad memutus catatan buruk itu.
Dia ingin Persebaya tampil dengan mental kuat dan konsistensi permainan yang lebih baik. Jika etos kerja yang ditunjukkan saat menghadapi Persib Bandung dan PSM Makassar bisa diulang, peluang meraih hasil positif tetap terbuka.
