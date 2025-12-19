menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Liga Indonesia » Persebaya Vs Borneo FC: Bruno Moreira & Francisco Rivera Absen

Persebaya Vs Borneo FC: Bruno Moreira & Francisco Rivera Absen

Persebaya Vs Borneo FC: Bruno Moreira & Francisco Rivera Absen
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Bintang Persebaya Francisco Rivera (tengah). Foto: persebaya

jpnn.com - SURABAYA - Dua bintang Persebaya Surabaya Bruno Moreira dan Francisco Rivera konon harus absen saat timnya menjamu Borneo FC pada pekan ke-15 Super League di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Sabtu (20/12).

"Dua pilar utama (Persebaya) Bruno Moreira dan Francisco Rivera absen akibat akumulasi kartu," bunyi laporan awak ILeague.

Karteker Persebaya Surabaya Uston Nawawi mengaku sudah melakukan penyesuaian dan menyiapkan skenario taktik tanpa dua pemain tersebut.

Baca Juga:

"Siapa pun bisa saja jadi starting. Kami akan lihat perkembangannya sampai persiapan terakhir,” kata pelatih asal Sidoarjo itu.

Uston memilih untuk tidak menggantungkan harapan pada satu pemain. Pendekatan kolektif menjadi jalan yang ditempuh Persebaya untuk menjaga keseimbangan tim di tengah keterbatasan komposisi.

Target kemenangan tetap menjadi tujuan bersama. Bukan hanya tuntutan dari tribune, melainkan juga tekad dari dalam tim.

Baca Juga:

“Bukan hanya suporter, ya, kami pun di sini, pelatih dan pemain, juga menginginkan kemenangan,” imbuhnya. (il/jpnn)

Jadwal Pekan ke-15 dan Klasemen Super League
Persebaya Vs Borneo FC: Bruno Moreira &amp; Francisco Rivera AbsenPersebaya Vs Borneo FC: Bruno Moreira &amp; Francisco Rivera Absenileague

Persebaya Vs Borneo FC menjadi salah satu big match pekan ke-15 Super League. Cek jadwal di sini.


Redaktur & Reporter : Mufthia Ridwan

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI