menu
JPNN.com JPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Liga Indonesia » Persebaya vs Garudayaksa: Bernardo Tavares Langsung Pasang Alarm, Ini Penyebabnya

Persebaya vs Garudayaksa: Bernardo Tavares Langsung Pasang Alarm, Ini Penyebabnya

Persebaya vs Garudayaksa: Bernardo Tavares Langsung Pasang Alarm, Ini Penyebabnya
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Pelatih Persebaya Surabaya Bernardo Tavares. Foto: Persebaya.

jpnn.com - Bernardo Tavares tak ingin Persebaya Surabaya terlena saat menjamu Garudayaksa FC pada pekan ketiga Super League 2026/27.

Meski datang sebagai tim promosi, Garudayaksa dinilai memiliki materi pemain yang cukup untuk merepotkan Green Force.

Duel Persebaya vs Garudayaksa akan digelar di Stadion Gelora Bung Tomo, Sabtu (19/9/2026).

Baca Juga:

Bukan Sekadar Tim Promosi

Tavares melihat Garudayaksa memiliki beberapa pemain yang patut diwaspadai. Nama-nama seperti Wahyu Prasetyo, Arkhan Kaka, dan Andik Vermansah membuat pelatih asal Portugal itu tidak mau meremehkan lawan.

"Mereka memang berstatus sebagai tim promosi, tetapi kualitas pemainnya cukup bagus. Mereka juga melakukan perubahan dalam dua pertandingan sehingga kami harus tetap berhati-hati," ucap mantan nakhoda PSM Makassar itu.

Salah satu persoalan bagi Tavares ialah sulitnya membaca pola permainan Garudayaksa. Pergantian komposisi pemain membuatnya belum mendapatkan gambaran pasti mengenai sistem permainan tim berjuluk Spirit of Garuda itu.

Baca Juga:

"Kami tidak perlu terlalu sibuk menebak apakah mereka menggunakan tiga atau empat bek maupun pressing tinggi. Yang terpenting ialah memastikan Persebaya siap dengan rencana kami sendiri," tegasnya.

Modal Persebaya

Persebaya membawa modal kemenangan 1-0 atas PSIM Yogyakarta setelah sebelumnya bermain imbang melawan Bhayangkara Presisi Lampung FC.

Bernardo Tavares tak ingin Persebaya Surabaya terlena saat menjamu Garudayaksa FC pada pekan ketiga Super League 2026/27.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI