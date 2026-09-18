Persebaya vs Garudayaksa: Bernardo Tavares Langsung Pasang Alarm, Ini Penyebabnya

jpnn.com - Bernardo Tavares tak ingin Persebaya Surabaya terlena saat menjamu Garudayaksa FC pada pekan ketiga Super League 2026/27.

Meski datang sebagai tim promosi, Garudayaksa dinilai memiliki materi pemain yang cukup untuk merepotkan Green Force.

Duel Persebaya vs Garudayaksa akan digelar di Stadion Gelora Bung Tomo, Sabtu (19/9/2026).

Bukan Sekadar Tim Promosi

Tavares melihat Garudayaksa memiliki beberapa pemain yang patut diwaspadai. Nama-nama seperti Wahyu Prasetyo, Arkhan Kaka, dan Andik Vermansah membuat pelatih asal Portugal itu tidak mau meremehkan lawan.

"Mereka memang berstatus sebagai tim promosi, tetapi kualitas pemainnya cukup bagus. Mereka juga melakukan perubahan dalam dua pertandingan sehingga kami harus tetap berhati-hati," ucap mantan nakhoda PSM Makassar itu.

Salah satu persoalan bagi Tavares ialah sulitnya membaca pola permainan Garudayaksa. Pergantian komposisi pemain membuatnya belum mendapatkan gambaran pasti mengenai sistem permainan tim berjuluk Spirit of Garuda itu.

"Kami tidak perlu terlalu sibuk menebak apakah mereka menggunakan tiga atau empat bek maupun pressing tinggi. Yang terpenting ialah memastikan Persebaya siap dengan rencana kami sendiri," tegasnya.

Modal Persebaya

Persebaya membawa modal kemenangan 1-0 atas PSIM Yogyakarta setelah sebelumnya bermain imbang melawan Bhayangkara Presisi Lampung FC.