Persebaya vs Madura United Hari Ini: Warning dari Tavares

jpnn.com, SURABAYA - Persebaya Surabaya akan menjamu Madura United pekan ketujuh BRI Super League 2026/2027 di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya, Jawa Timur, Senin (26/10).

Pelatih Persebaya Surabaya Bernardo Tavares meminta timnya tampil agresif kalau ingin meraih tiga poin.

“Jika ingin kembali menang, kami harus bermain dengan baik, memiliki sikap yang baik, fokus, agresif, dan menjaga intensitas karena permainan terbaik kami selalu muncul saat menunjukkan sikap-sikap tersebut,” kata Tavares saat konferensi pers prapertandingan di GBT Surabaya, Minggu.

Dia menjelaskan Madura United memiliki kualitas skuad yang lebih baik dibandingkan musim sebelumnya dan mampu bermain melalui transisi serangan maupun penguasaan bola.

Tavares telah menganalisis enam pertandingan Madura United untuk mempersiapkan strategi menghadapi tim berjuluk Laskar Sape Kerrab tersebut.

Menurut dia, Persebaya perlu memusatkan perhatian pada peningkatan performa, terutama dalam memaksimalkan peluang dan menjaga konsentrasi sepanjang pertandingan.

Tavares juga mengingatkan para pemain agar tetap percaya diri dan berani mengambil risiko saat menyerang, meskipun tim baru saja mengalami hasil yang kurang memuaskan.

“Jangan menekan para pemain. Jika ingin memberi tekanan, tekanlah pelatihnya. Berikan kepercayaan diri kepada para pemain agar mereka berani berduel satu lawan satu, tampil agresif, dan mengambil risiko di depan,” ujarnya.