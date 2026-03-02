Persebaya Vs Persib 4-1, Bruno Moreira Cetak Gol

jpnn.com - SURABAYA - Persebaya Surabaya mengalahkan Persib Bandung 4-1.

Itu hasil pertandingan musim lalu; pekan ke-25 Liga 1. Saat itu Bruno Moreira menyumbang satu gol.

Kini, Bruno Moreira dan kawan-kawan kembali menjamu Persib, yakni pada pekan ke-24 Super League di Gelora Bung Tomo, Senin (2/3) malam.

Menurut Bruno, hasil musim lalu tak lagi relevan. Dia mengatakan, laga melawan Persib selalu menjanjikan cerita-cerita seru yang berbeda.

Karena itu, ia meminta rekan-rekannya fokus penuh pada pertandingan besok malam, bukan pada kemenangan besar 4-1 musim lalu.

"Ya musim lalu kami menang. Namunm itu tidak berarti lag untuk laga musim ini. Itu adalah permainan lain, sejarah lain. Jika kami ingin menang lagi, maka kami harus bertarung lebih hebat, kami harus bermain sepak bola yang bagus," ujar Bruno.

Atmosfer GBT diyakini kembali menjadi kekuatan tambahan bagi Green Force. Dukungan penuh dari tribun diharapkan mampu mengangkat motivasi tim untuk tampil agresif sejak menit awal.

Persaingan papan atas yang kian ketat membuat setiap laga bernilai final.