Persebaya Vs Persija 1-0, Shin Tae-yong Bicara soal 2 Gol
jpnn.com - SURABAYA - Kekalahan Persija Jakarta dari Persebaya Surabaya pada laga perdana Grup B Piala Presiden 2026 menyisakan pekerjaan rumah besar bagi Shin Tae-yong.
Pelatih asal Korea itu langsung menyoroti gol bunuh diri yang dilakukan Radovan Pankov sebagai bahan evaluasi penting untuk memperbaiki koordinasi antarpemain.
Persija harus mengakui keunggulan Persebaya 0-1 di Stadion Gelora Bung Tomo, Minggu (26/7/2026) malam.
Satu-satunya gol dalam pertandingan lahir bukan dari serangan Bajul Ijo, melainkan akibat kesalahan komunikasi antara Pankov dan kiper Aqil Savik yang berujung bola masuk ke gawang sendiri pada menit ke-64.
Shin Tae-yong menilai insiden tersebut tidak lepas dari kurangnya komunikasi di lini belakang.
Menurutnya, kesalahan seperti itu harus menjadi pelajaran agar tidak kembali terulang pada pertandingan selanjutnya.
"Memang tadi (tadi malam) ada gol bunuh diri, mungkin ada salah komunikasi antara Aqil Savik dan Pankov," ujar Shin Tae-yong usai pertandingan.
Mantan pelatih Timnas Indonesia itu menegaskan koordinasi antarpemain menjadi salah satu aspek yang akan segera dibenahi.
Pelatih Persija Jakarta Shin Tae-yong bicara soal 2 gol yang tercipta pada laga melawan Persebaya, satu dianulir.
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