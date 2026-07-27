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Persebaya Vs Persija 1-0, Shin Tae-yong Bicara soal 2 Gol

Persebaya Vs Persija 1-0, Shin Tae-yong Bicara soal 2 Gol
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Persebaya vs Persija di Piala Presiden 2026. Foto: persebaya

jpnn.com - SURABAYA - Kekalahan Persija Jakarta dari Persebaya Surabaya pada laga perdana Grup B Piala Presiden 2026 menyisakan pekerjaan rumah besar bagi Shin Tae-yong.

Pelatih asal Korea itu langsung menyoroti gol bunuh diri yang dilakukan Radovan Pankov sebagai bahan evaluasi penting untuk memperbaiki koordinasi antarpemain.

Persija harus mengakui keunggulan Persebaya 0-1 di Stadion Gelora Bung Tomo, Minggu (26/7/2026) malam.

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Satu-satunya gol dalam pertandingan lahir bukan dari serangan Bajul Ijo, melainkan akibat kesalahan komunikasi antara Pankov dan kiper Aqil Savik yang berujung bola masuk ke gawang sendiri pada menit ke-64.

Shin Tae-yong menilai insiden tersebut tidak lepas dari kurangnya komunikasi di lini belakang. 

Menurutnya, kesalahan seperti itu harus menjadi pelajaran agar tidak kembali terulang pada pertandingan selanjutnya.

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"Memang tadi (tadi malam) ada gol bunuh diri, mungkin ada salah komunikasi antara Aqil Savik dan Pankov," ujar Shin Tae-yong usai pertandingan.

Mantan pelatih Timnas Indonesia itu menegaskan koordinasi antarpemain menjadi salah satu aspek yang akan segera dibenahi.

Pelatih Persija Jakarta Shin Tae-yong bicara soal 2 gol yang tercipta pada laga melawan Persebaya, satu dianulir.

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