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Persebaya vs Persija: Bernardo Tavares Tak Terlalu Memikirkan Kemenangan, Kenapa?

Persebaya vs Persija: Bernardo Tavares Tak Terlalu Memikirkan Kemenangan, Kenapa?
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Juru Taktik Persebaya Surabaya Bernardo Tavares. Foto: persebaya

jpnn.com - Persebaya Surabaya akan membuka Piala Presiden 2026 dengan menghadapi Persija Jakarta.

Duel Persebaya vs Persija akan digelar di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Minggu (26/7/2026).

Pelatih Persebaya Bernardo Tavares akan memanfaatkan pertandingan ini untuk menguji berbagai skenario permainan yang telah disiapkannya sejak awal pramusim.

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Juru taktik asal  Portugal tersebut mengaku hasil pertandingan memang penting. Namun, ada kepentingan yang lebih besar, yakni memastikan fondasi permainan Persebaya makin matang sebelum Super League 2026/27 dimulai.

"Bagi kami, Piala Presiden adalah bagian dari persiapan menuju kompetisi. Tentu kami ingin memenangkan setiap pertandingan, tetapi kami juga harus realistis melihat kondisi tim yang masih dalam proses pembentukan."

"Banyak pemain belum mencapai kondisi ideal, sehingga kami membutuhkan waktu untuk menyempurnakan semuanya," ucapnya.

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Bernardo Tavares Siapkan Rotasi Pemain

Tavares memastikan seluruh pemain memiliki peluang yang sama untuk menunjukkan kemampuan. Dia tidak ingin hanya bergantung pada sebelas nama utama karena seluruh anggota skuad harus siap ketika kompetisi berlangsung.

Atas dasar itu, rotasi pemain menjadi salah satu rencana yang telah disiapkan. Apalagi, jadwal pertandingan yang padat membuat kondisi fisik pemain harus dijaga agar tetap stabil sepanjang turnamen.

Duel Persebaya vs Persija menjadi ajang penting bagi Bernardo Tavares. Sang pelatih memiliki target yang lebih besar daripada sekadar meraih kemenangan.

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