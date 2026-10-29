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Persebaya vs Persijap: Francisco Rivera Beri Sinyal Positif, tetapi Ada Kendala

Persebaya vs Persijap: Francisco Rivera Beri Sinyal Positif, tetapi Ada Kendala
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Gelandang serang Persebaya Surabaya Francisco Rivera. Foto: persebaya

jpnn.com - Persebaya Surabaya mendapat kabar positif dari Francisco Rivera menjelang pertandingan melawan Persijap Jepara pada pekan kedelapan Super League 2026/27.

Gelandang asal Meksiko itu mulai kembali menemukan kebugarannya setelah absen akibat cedera. Namun, kondisinya belum 100 persen pulih.

Persebaya akan menjamu Persijap di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Jumat (30/10/2026) malam WIB.

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Francisco Rivera Belum Pulih Sepenuhnya

Rivera sempat melewatkan tiga pertandingan sebelum kembali tampil melawan PSM Makassar. 

Pemain berusia 32 tahun itu kemudian memperoleh menit bermain lebih banyak saat menghadapi Madura United. Meski kondisinya membaik, rasa nyeri pada tendon masih terasa.

"Kondisi saya sekarang sudah jauh lebih baik setelah mengalami cedera selama sekitar satu bulan. Namun, masih ada sedikit rasa nyeri pada tendon. Saya terus berusaha memulihkan diri agar bisa membantu tim," ucapnya.

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Persijap Bukan Lawan yang Mudah

Rivera menyadari Persebaya harus memanfaatkan waktu persiapan yang terbatas dengan baik.

Tim pelatih telah menganalisis permainan Persijap dan tidak ingin meremehkan klub berjuluk Laskar Kalinyamat itu.

Sempat absen selama sebulan, Francisco Rivera mulai kembali bugar. Namun, ada kendala yang membayangi kesiapannya membela Persebaya melawan Persijap.

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