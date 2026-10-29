Persebaya Vs Persijap: Tavares Buka Kemungkinan Rotasi Pemain

jpnn.com - SURABAYA - Arsitek Persebaya Bernardo Tavares menaruh perhatian besar kepada kondisi fisik para pemainnya menjelang melakoni laga kandang menjamu Persijap Jepara pada pekan ke-8 Super League.

Persebaya vs Persijap akan hadir di Stadion Gelora Bung Tomo, Jumat (30/10) malam.

Sebelum menjamu Persijap, Persebaya meraih kemenangan di pekan ke-7, menang 3-1 dari Madura United juga di GBT.

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Laga melawan Persijap pun bisa menjadi kesempatan bagi Bajol Ijo untuk melanjutkan tren positif.

Namun, jeda yang singkat membuat tim pelatih harus cermat mempersiapkan skuad.

Pertandingan melawan Madura United menguras tenaga para pemain, terlebih mereka harus berjuang hingga menit-menit akhir untuk memastikan kemenangan. Karena itu, Coach Tavares ingin memastikan setiap pemain berada dalam kondisi yang tepat sebelum menentukan komposisi tim.

“Kami perlu mengevaluasi kondisi pemain untuk mengetahui berapa lama waktu pemulihan yang mereka butuhkan. Kami juga harus melihat pemain yang baru pulih dari sakit maupun cedera, termasuk kesiapan dan kemampuan mereka untuk bermain selama beberapa menit pada pertandingan berikutnya,” ujar Coach Tavares.

Pelatih asal Portugal tersebut menegaskan bahwa kondisi pemain menjadi salah satu pertimbangan utama dalam menentukan strategi menghadapi Persijap.