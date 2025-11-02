Persebaya Vs Persis: Bajol Ijo Comeback, Tanaka Menangis
Minggu, 02 November 2025 – 21:15 WIB
jpnn.com - SURABAYA – Persebaya Surabaya mengalahkan Persis Solo pada pekan ke-11 Super League di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Minggu (2/11) malam WIB.
Sempat tertinggal, Bajol Ijo -julukan Persebaya, menang 2-1.
Gelora Bung Tomo terdiam setelah Kodai Tanaka membawa Persis unggul pada menit ke-15.
Menjelang turun minum, Mihailo Perovic membuat fan Persebaya bersorak, setelah golnya pada menit 45+3 akhirnya disahkan dengan bantuan VAR.
(Geser untuk melihat statistik pertandingan)
Persebaya lalu berbalik unggul, seusai pemain dari Meksiko Francisco Rivera membukukan gol pada menit ke-52.
Duel Persebaya Vs Persis pada pekan ke-11 BRI Super League diwarnai dengan tiga gol.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
BERITA TERKAIT
- Persib Beruntung Melawan 10 Pemain Bali United, Cek Klasemen
- Johnny Ungkap Penyebab Kekalahan Bali United dari Persib
- Bojan Hodak Bongkar Rahasia di Balik Kemenangan Dramatis Persib atas Bali United
- Bali United vs Persib Bandung: Johnny Jansen Tak Sungkan Puji Bojan Hodak
- Marc Klok Anggap Bali United vs Persib Bandung Bukan Pertarungan Dua Juara
- Bali United vs Persib: Bojan Hodak Ogah Bergantung pada Bocoran dari Eliano Reijnders