Persebaya Vs Persis: Bajol Ijo Comeback, Tanaka Menangis

Persebaya Surabaya vs Persis Solo di Gelora Bung Tomo. Foto: persebaya

jpnn.com - SURABAYA – Persebaya Surabaya mengalahkan Persis Solo pada pekan ke-11 Super League di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Minggu (2/11) malam WIB.

Sempat tertinggal, Bajol Ijo -julukan Persebaya, menang 2-1.

Gelora Bung Tomo terdiam setelah Kodai Tanaka membawa Persis unggul pada menit ke-15.

Menjelang turun minum, Mihailo Perovic membuat fan Persebaya bersorak, setelah golnya pada menit 45+3 akhirnya disahkan dengan bantuan VAR.

Persebaya lalu berbalik unggul, seusai pemain dari Meksiko Francisco Rivera membukukan gol pada menit ke-52.

Duel Persebaya Vs Persis pada pekan ke-11 BRI Super League diwarnai dengan tiga gol.

