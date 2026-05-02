Persebaya vs PSBS Biak, Tavares Beber Kunci Kemenangan Bajul Ijo

jpnn.com - SURABAYA - Persebaya Surabaya menang telak 4-0 atas PSBS Biak dalam dalam laga pekan ke-31 BRI Super League 2025/2026 di Stadion Gelora Bung Tomo, Sabtu (2/5).

Pelatih Persebaya Surabaya Bernardo Tavares membeber kunci kemenangan Bajul Ijo atas PSBS Biak.

Menurut Tavares, kunci kemenangan Persebaya atas PSBS Biak ditentukan perubahan tempo permainan pada babak kedua.

"Kami memindahkan bola lebih cepat di babak kedua, juga dengan adanya pergantian pemain karena pemain yang masuk memiliki karakteristik berbeda," kata Tavares saat konferensi pers setelah pertandingan di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Sabtu (2/5) petang.

Pada babak pertama, kata dia, para pemain terlalu lama menguasai bola di satu sisi lapangan sehingga mudah dibaca pertahanan PSBS Biak.

Oleh karena itu, saat di ruang ganti, dia meminta para pemain mempertahankan hal-hal positif yang sudah dilakukan sekaligus meningkatkan intensitas permainan.

"Di babak kedua kami menunjukkan intensitas lebih. Sangat penting bagi kami mencetak gol pertama dan kedua. Setelah gol kedua, peluang datang berkali-kali," ucapnya.

Tavares menilai pertandingan tidak berjalan mudah karena tim tamu sempat memberikan ancaman melalui transisi cepat dan situasi bola mati pada babak pertama.