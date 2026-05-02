Persebaya Vs PSBS Biak: Tavares Ingatkan Bahaya Laga yang Terlihat Mudah

jpnn.com - JAKARTA - Duel Persebaya Surabaya vs PSBS Biak pada pekan ke-31 Super League 2025/2026 akan tersaji di Stadion Gelora Bung Tomo, Sabtu (2/5).

Laga kontra PSBS Biak ini seharusnya menjadi kesempatan emas bagi Persebaya Surabaya.

Namun, di balik status PSBS Biak sebagai tim juru kunci klasemen sementara Super League, tersembunyi ancaman besar yang bisa menjegal Bajul Ijo di kandang sendiri.

Pelatih Persebaya Surabaya Bernardo Tavares membunnyikan alarm bahaya menjelang duel itu.

Bagi Tavares, pertandingan yang terlihat mudah, bisa paling berisiko menjebak.

"Ini bukan laga ringan. Justru pertandingan seperti ini yang paling berbahaya," kata Tavares.

Dia menyoroti kondisi PSBS Biak yang terpuruk di dasar klasemen sebagai pedang bermata dua.

Di satu sisi mereka tertekan, tetapi di sisi lain mereka bisa tampil tanpa beban dan hal itu yang paling diwaspadai.